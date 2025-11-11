Член НКРЕКП Сергій Пушкар вийхав з України — Железняк

Сергій Пушкар, який фігурує у справі НАБУ, виїхав за межі України — повідомив депутат Железняк.

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар вночі покинув територію України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Саме він фігурує на плівках, щодо отримання «зарплати» 20 штук $ від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить)», – зазначив депутат.

До призначення в НКРЕКП Пушкар обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення в АТ «НАЕК «Енергоатом» (2022–2025), а також раніше працював у Фонді державного майна України (2010–2015).

Зазначається, що 3 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору він був призначений на посаду члена НКРЕКП.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

