Меры воздействия — как обеспечивается исполнение административных актов

Закон об административной процедуре предусматривает, что исполнение административного акта может быть обеспечено административным органом путем применения мер воздействия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, как обеспечивается исполнение административных актов.

Отмечается, что административный акт вступает в силу в отношении участника административного производства со дня доведения его до сведения соответствующего лица, если иной срок вступления в силу не предусмотрен законом или самим административным актом. Однако способы исполнения таких актов могут различаться в зависимости от их характера.

Содействующие административные акты, как правило, исполняются добровольно, тогда как обременяющие — административные решения, которые возлагают на физических или юридических лиц определенные обязанности, — могут требовать применения принудительных мер воздействия.

Закон об административной процедуре (ЗАП) предусматривает, что исполнение административного акта может быть обеспечено административным органом путем применения мер воздействия.

Меры воздействия — это правовые рычаги воздействия на обязанных лиц (адресатов административного акта), которые позволяют обеспечить принудительное исполнение административного акта, то есть дают возможность достичь цели, поставленной урегулированием дела с его помощью.

Закон предусматривает три основных вида таких мер:

Исполнение действий за счет обязанного лица

Если лицо не выполняет требования административного акта, административный орган может самостоятельно выполнить необходимые действия или привлечь третью сторону для их выполнения. В таком случае расходы на исполнение возлагаются на обязанное лицо.

Это возможно лишь в случаях, когда действия, связанные с исполнением административного акта, не требуют личного участия обязанного лица. Например, снос незаконно построенных сооружений, который может быть осуществлен другими лицами по поручению административного органа.

В таких случаях административный орган имеет право требовать полного возмещения расходов от обязанного лица.

Денежное взыскание

В ситуациях, когда возложенные на лицо обязательства могут быть выполнены только лично обязанным лицом, и оно сознательно не исполняет эти обязательства в установленный срок, административный орган может наложить денежное взыскание.

Денежное взыскание имеет целью не наказание обязанного лица, а стимулирование к исполнению возложенного на него обязательства или воздержанию от определенных действий. Если лицо продолжает уклоняться от его исполнения, размер денежного взыскания может быть удвоен.

Размер денежного взыскания варьируется от 70 до 530 необлагаемых минимумов для физических лиц (от 1190 до 9010 грн) и от 175 до 1765 необлагаемых минимумов для юридических лиц (от 2975 до 30005 грн).

Постановление о наложении на обязанное лицо денежного взыскания является исполнительным документом и подлежит исполнению органами Государственной исполнительной службы.

Непосредственное воздействие

Если первые две меры не могут достичь цели административного акта или по объективным причинам не могут быть применены, административный орган имеет право применить непосредственное воздействие к обязанному лицу, если специальным законом ему предоставлены соответствующие полномочия.

В случае, если административному органу законом не предоставлены полномочия по применению непосредственного воздействия, по его обращению административный акт исполняется другим органом, который имеет такие полномочия.

Примером применения непосредственного воздействия может быть принудительное перемещение лица из аварийного здания. Также возможны принудительные меры во время карантина, когда ограничивается свобода передвижения или осуществляется принудительная изоляция лица.

Как применяются меры воздействия?

По общему правилу, исполнение административного акта обеспечивается самим административным органом, который его принял.

При этом мера воздействия должна соответствовать цели исполнения и осуществляться с соблюдением требований пропорциональности: орган исполнения должен выбирать именно ту меру воздействия и именно ту степень ее применения, которые позволяют достичь исполнения возложенных на лицо обязательств с минимальным ущербом для обязанного лица и общества.

Также законом предусмотрено обязательное предупреждение обязанного лица о возможном применении принудительных мер. Это дает возможность лицу исполнить административный акт добровольно и избежать принуждения.

Предупреждение должно содержать четкую информацию:

срок для добровольного исполнения административного акта;

смету расходов, которые лицо будет обязано покрыть в случае принудительного исполнения, с указанием, что расходы могут увеличиться, если исполнение приведет к дополнительным затратам;

вид мер воздействия, которые могут быть применены, включая размер возможного денежного взыскания.

Предупреждение составляется в письменной форме и вручается обязанному лицу в порядке, установленном ЗАП для доведения до сведения административных актов.

Обжалование мер воздействия

Обязанное лицо может подать жалобу на решение о применении меры (мер) воздействия. Такая жалоба может быть подана исключительно относительно времени, места или вида меры воздействия.

Жалоба подается в течение 5 рабочих дней со дня доведения до сведения обязанного лица решения о применении меры воздействия. Подача жалобы приостанавливает исполнение меры воздействия до завершения ее рассмотрения по существу.

Решение по такой жалобе принимается органом рассмотрения жалобы в течение 10 календарных дней со дня ее получения.

Решение административного органа о применении меры воздействия может быть обжаловано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.