Заходи впливу — як забезпечується виконання адміністративних актів

Закон про адміністративну процедуру передбачає, що виконання адміністративного акта може бути забезпечене адміністративним органом шляхом застосування заходів впливу.

Міністерство юстиції України нагадало, як забезпечується виконання адміністративних актів.

Зазначається, що адміністративний акт набирає чинності стосовно учасника адміністративного провадження з дня доведення його до відома відповідної особи, якщо інший строк набрання ним чинності не передбачено законом або самим адміністративним актом. Однак способи виконання таких актів можуть відрізнятись залежно від їх характеру. Сприяючі адміністративні акти зазвичай виконуються добровільно, тоді як обтяжуючі - адміністративні рішення, які накладають на фізичних чи юридичних осіб певні обов’язки - можуть вимагати примусових заходів впливу.

Заходи впливу – це правові важелі впливу на зобов’язаних осіб (адресатів адміністративного акта), які дозволяють забезпечити примусове виконання адміністративного акта, тобто дають змогу досягти мети, поставленої врегулюванням справи за його допомогою.

Закон передбачає три основні види таких заходів:

Виконання дій за рахунок зобов’язаної особи

Якщо особа не виконує вимоги адміністративного акта, адміністративний орган може самостійно виконати необхідні дії або залучити третю сторону для їх виконання. У такому випадку витрати на виконання покладаються на зобов’язану особу.

Це можливо лише у випадках, коли дії, пов’язані з виконанням адміністративного акту, не потребують особистої участі зобов’язаної особи. Наприклад, знесення незаконно побудованих споруд, що може бути здійснено іншими особами за дорученням адміністративного органу.

У таких випадках адміністративний орган має право вимагати повного відшкодування витрат від зобов'язаної особи.

Грошове стягнення

У ситуаціях, коли покладені на особу зобов’язання можуть бути виконані лише особисто зобов’язаною особою, і вона свідомо не виконує ці зобов’язання у встановлений строк, адміністративний орган може накласти грошове стягнення.

Грошове стягнення має на меті не покарання зобов’язаної особи, а стимулювання виконання покладеного на неї зобов’язання або утримання від дій. Якщо особа продовжує ухилятися від його виконання, розмір грошового стягнення може бути подвоєний.

Розмір грошового стягнення варіюється від 70 до 530 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб (від 1190 до 9010 грн) та від 175 до 1765 неоподатковуваних мінімумів для юридичних осіб (від 2975 до 30005 грн).

Постанова про накладення на зобов’язану особу грошового стягнення є виконавчим документом та підлягає виконанню органами Державної виконавчої служби.

Безпосередній вплив

Якщо перші два заходи не можуть досягти мети адміністративного акта або в силу об'єктивних обставин не можуть бути застосовані, адміністративний орган має право застосувати безпосередній вплив до зобов’язаної особи, якщо спеціальним законом йому надані відповідні повноваження. У разі, якщо адміністративному органу законом не надані повноваження щодо застосування безпосереднього впливу, за його зверненням адміністративний акт виконується іншим органом, який має відповідні повноваження.

Прикладом застосування безпосереднього впливу може бути примусове переміщення особи з аварійної будівлі. Також можливе використання примусових заходів під час карантину, коли обмежується свобода пересування або здійснюється примусова ізоляція особи.

Як застосовують заходи впливу?

За загальним правилом, виконання адміністративного акта забезпечується самим адміністративним органом, який його прийняв.

При цьому захід впливу повинен відповідати меті виконання та здійснюватись із дотриманням вимог пропорційності: орган виконання повинен обирати саме той захід впливу та саме ту інтенсивність його застосування, які дозволяють досягти виконання покладених на особу зобов’язань із мінімальною шкодою для зобов’язаної особи та суспільства.

Також закон передбачає обов’язкове попередження зобов’язаної особи про можливе застосування примусових заходів. Це дає можливість особі виконати адміністративний акт добровільно та уникнути примусу.

Попередження має містити чітку інформацію:

- строк для добровільного виконання адміністративного акта;

- кошторис витрат, які особа буде зобов’язана покрити у випадку примусового виконання. При цьому зазначається, що такі витрати можуть бути більшими, якщо виконання призведе до збільшення;

- вид заходів впливу, які можуть бути застосовані, в т.ч., розмір можливого грошового стягнення.

Попередження складається в письмовій формі та вручається зобов’язаній особі у порядку, встановленому ЗАП для доведення до відома адміністративних актів.

Оскарження заходів впливу

Зобов’язана особа може подати скаргу щодо рішення про застосування заходу (заходів) впливу. Така скарга може бути подана виключно щодо часу, місця або виду заходу впливу.

Скарга подається протягом 5 робочих днів із дня доведення до відома зобов’язаної особи рішення про застосування заходу впливу. Подання скарги зупиняє виконання заходу впливу до завершення її розгляду по суті.

Рішення щодо такої скарги приймається органом розгляду скарги протягом 10 календарних днів з дня її отримання. Рішення адміноргану щодо застосування заходу впливу може бути оскаржено до суду.

