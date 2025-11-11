В Киеве жестоко избили подростка после неудачной шутки со страйкбольной гранатой

Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы.

Иллюстративное фото

В Киеве полиция начала уголовное производство по факту жестокого избиения подростка сверстниками в Подольском районе после шутки со страйкбольной гранатой.

Об этом сообщает полиция.

"Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время драки подростки нанесли парню многочисленные удары по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

"Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается расследование", - добавили в пресс-службе.

