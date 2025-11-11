У Києві жорстоко побили підлітка після невдалого жарту зі страйкбольною гранатою

  1. В Україні

23:12, 11 листопада 2025
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка в Подільському районі столиці.
Ілюстративне фото
У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття підлітка однолітками в Подільському районі після жарту зі страйкбольною гранатою.

Про це повідомляє поліція.

"Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час бійки підлітки завдали хлопцю чисельних ударів по голові та тілу. Постраждалого госпіталізували зі струсом мозку.

"Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі встановлюються всі обставини події, триває розслідування", - додали в пресслужбі.

діти Київ кримінальне провадження

