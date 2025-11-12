В Винницкой области будут судить должностных лиц ВСУ, которые завысили цену армейских коек на миллионы

Фигуранты дела поставили 1 400 коек для казарм по завышенной стоимости, что нанесло убытки в 2,7 млн ​​грн.

В Винницкой области перед судом предстанут должностные лица и предприниматели, закупившие армейские кровати по завышенной цене, чем нанесли государственному бюджету ущерб свыше 2,7 миллиона гривен.

Семеро участников организованной преступной группы, среди которых — сотрудники регионального подразделения Сил логистики ВСУ и руководители подконтрольных компаний, предстанут перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств при закупке армейских кроватей, сообщили в полиции.

Следствие установило, что в рамках заключённого прямого договора было закуплено 1400 двухъярусных кроватей для казарм на сумму почти 8 миллионов гривен. Однако стоимость каждой кровати была искусственно завышена почти на 2000 гривен, а сама продукция не соответствовала техническим условиям. Общий ущерб государственному бюджету превысил 2,7 миллиона гривен.

В реализации схемы были задействованы должностные лица подразделения: начальник, специалист по закупкам, бухгалтер и инженер. Начальник координировал действия группы, а остальные отвечали за подготовку фиктивных документов, псевдомониторинг цен и легализацию полученных преступным путём средств. Один из фигурантов специально зарегистрировал фирму-поставщика, выступая её формальным директором.

В апреле 2025 года правоохранители провели обыски по местам проживания и в офисах подозреваемых. Тогда всем семи лицам было сообщено о подозрении.

Обвинительный акт в их отношении направлен в суд.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким частям статьи 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уже наложен арест на активы обвиняемых на сумму свыше 6,8 миллиона гривен.

