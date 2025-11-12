  1. В Україні

На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ, які завищили ціну армійських ліжок на мільйони

07:54, 12 листопада 2025
Фігуранти справи поставили 1 400 ліжок для казарм за завищеною вартістю, що нанесло збитків у 2,7 млн грн.
Фото: поліція
На Вінниччині судитимуть посадовців та підприємців, які закупили армійські ліжка із завищеною ціною, завдавши бюджету понад 2,7 млн грн збитків.

Сімох учасників організованої злочинної групи, серед яких — посадовці регіонального підрозділу Сил логістики ЗСУ та керівники підконтрольних фірм, судитимуть за фактами розтрати бюджетних коштів під час закупівлі армійських ліжок, повідомили у поліції.

Слідство встановило, що у межах укладеного прямого договору було закуплено 1 400 двоярусних ліжок для казарм на майже 8 мільйонів гривень. Проте вартість кожного ліжка була штучно завищена майже на 2 000 грн, а сама продукція не відповідала технічним умовам. Загальні збитки для державного бюджету перевищили 2,7 млн грн.

До реалізації схеми були залучені посадові особи підрозділу: начальник, спеціаліст із закупівель, бухгалтер та інженер. Начальник організовував дії групи, а інші відповідали за підготовку фіктивних документів, псевдомоніторинг цін і легалізацію отриманих коштів. Один із учасників спеціально зареєстрував фірму-постачальника, виступаючи її формальним директором.

У квітні 2025 року правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в офісах підозрюваних. Тоді всім семи особам було повідомлено про підозру.

Обвинувальний акт щодо них передано до суду.

Дії фігурантів кваліфіковані за кількома частинами статті 191 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вже накладено арешт на активи обвинувачених на понад 6,8 млн грн.

