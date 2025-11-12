В Борисполе обнаружили птичий грипп у диких лебедей – на территории ввели карантин

В Борисполе на пруду СМУ-17 у лебедя обнаружили вирус типа А.

На территории пруда СМУ-17 в Борисполе Киевской области обнаружен вирус птичьего гриппа среди диких лебедей. Для предотвращения распространения вируса на домашних птиц в районе очага введены карантинные меры, сообщила Госпродпотребслужба Киевской области.

Лабораторные исследования подтвердили наличие РНК вируса гриппа птиц типа А в патологическом материале погибшего лебедя. Грипп птиц — высокозаразное вирусное заболевание, поражающее как диких, так и домашних птиц, вызывающее высокую смертность и способное нанести значительный ущерб птицеводству.

В зоне заболевания принимают меры для локализации и предотвращения распространения вируса.

Госпродпотребслужба отметила, что дикие перелетные птицы являются основным резервуаром вируса, а риск его занесения возрастает в осенне-зимний период. Владельцев птицехозяйств призывают:

соблюдать правила биобезопасности;

избегать контакта домашней птицы с дикой;

не покупать птицу из непроверенных источников;

немедленно сообщать ветеринарную службу о заболевании или гибели птицы.

