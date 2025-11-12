У Борисполі виявили пташиний грип у диких лебедів – на території запровадили карантин

У Борисполі на ставку СМУ-17 у лебедя знайшли вірус типу А.

На території ставка СМУ-17 у Борисполі Київської області виявлено вірус пташиного грипу серед диких лебедів. Для запобігання поширенню вірусу на свійських птахів у районі осередку запроваджено карантинні заходи, повідомила Держпродспоживслужба Київської області.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність РНК вірусу грипу птиці типу А в патологічному матеріалі загиблого лебедя. Грип птиці — високозаразне вірусне захворювання, що вражає як диких, так і свійських птахів, спричиняє високу смертність і може завдати значних збитків птахівництву.

У зоні захворювання вживають заходів для локалізації та запобігання поширенню вірусу.

Держпродспоживслужба зазначила, що дикі перелітні птахи є основним резервуаром вірусу, а ризик його занесення зростає в осінньо-зимовий період. Власників птахогосподарств закликають:

дотримуватися правил біобезпеки;

уникати контакту свійської птиці з дикою;

не купувати птицю з неперевірених джерел;

негайно повідомляти ветеринарну службу про захворювання чи загибель птиці.

