  1. В Україні

У Борисполі виявили пташиний грип у диких лебедів – на території запровадили карантин

07:00, 12 листопада 2025
У Борисполі на ставку СМУ-17 у лебедя знайшли вірус типу А.
У Борисполі виявили пташиний грип у диких лебедів – на території запровадили карантин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На території ставка СМУ-17 у Борисполі Київської області виявлено вірус пташиного грипу серед диких лебедів. Для запобігання поширенню вірусу на свійських птахів у районі осередку запроваджено карантинні заходи, повідомила Держпродспоживслужба Київської області.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність РНК вірусу грипу птиці типу А в патологічному матеріалі загиблого лебедя. Грип птиці — високозаразне вірусне захворювання, що вражає як диких, так і свійських птахів, спричиняє високу смертність і може завдати значних збитків птахівництву.

У зоні захворювання вживають заходів для локалізації та запобігання поширенню вірусу.

Держпродспоживслужба зазначила, що дикі перелітні птахи є основним резервуаром вірусу, а ризик його занесення зростає в осінньо-зимовий період. Власників птахогосподарств закликають:

  • дотримуватися правил біобезпеки;
  • уникати контакту свійської птиці з дикою;
  • не купувати птицю з неперевірених джерел;
  • негайно повідомляти ветеринарну службу про захворювання чи загибель птиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Бориспіль Київська область тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]