У Борисполі виявили пташиний грип у диких лебедів – на території запровадили карантин
На території ставка СМУ-17 у Борисполі Київської області виявлено вірус пташиного грипу серед диких лебедів. Для запобігання поширенню вірусу на свійських птахів у районі осередку запроваджено карантинні заходи, повідомила Держпродспоживслужба Київської області.
Лабораторні дослідження підтвердили наявність РНК вірусу грипу птиці типу А в патологічному матеріалі загиблого лебедя. Грип птиці — високозаразне вірусне захворювання, що вражає як диких, так і свійських птахів, спричиняє високу смертність і може завдати значних збитків птахівництву.
У зоні захворювання вживають заходів для локалізації та запобігання поширенню вірусу.
Держпродспоживслужба зазначила, що дикі перелітні птахи є основним резервуаром вірусу, а ризик його занесення зростає в осінньо-зимовий період. Власників птахогосподарств закликають:
- дотримуватися правил біобезпеки;
- уникати контакту свійської птиці з дикою;
- не купувати птицю з неперевірених джерел;
- негайно повідомляти ветеринарну службу про захворювання чи загибель птиці.
