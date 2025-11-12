56 из 98 маршрутов Укрзализныци работают в минус

Большинство маршрутов «Укрзализныци» являются убыточными из-за низкого пассажиропотока и дизельной тяги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным внутренней аналитики «Укрзализныци», 56 из 98 регулярных пассажирских маршрутов по Украине являются убыточными, сообщает Railinsider.com.ua. Компания разделила маршруты на четыре группы по уровню рентабельности.

Прибыльными являются преимущественно высокоскоростные и популярные направления между крупными городами, в частности Киев — Днепр, а также отдельные рейсы Киев — Львов, Киев — Харьков и Киев — Одесса. Маржинально убыточные маршруты, такие как Киев — Винница, Киев — Хмельницкий и Киев — Запорожье, имеют незначительные потери, но приближаются к нулевой рентабельности.

К убыточным и наиболее убыточным отнесли большинство маршрутов, особенно западные, как Киев — Ужгород и Киев — Черновцы, а также межрегиональные, например Харьков — Львов. Убыточность объясняют социальными обязательствами, обслуживанием малонаселенных районов с низким пассажиропотоком, использованием дорогой дизельной тяги на неэлектрифицированных участках, низкой загрузкой и необходимостью обновления подвижного состава.

Популярные «горные» направления в Карпаты также убыточны из-за дизельной тяги и сложного рельефа. «Укрзализныця» содержит горную инфраструктуру исключительно для пассажирских перевозок, без которых сезонные маршруты в Яремче или Ясиня пришлось бы закрыть, а инфраструктуру демонтировать.

Особенно сложная ситуация с пригородными перевозками, которые покрывают менее 10% расходов. В случае дефицита ресурсов «Укрзализныця» может отменить 501 пригородный рейс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.