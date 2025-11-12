56 із 98 маршрутів Укрзалізниці працюють у мінус

Більшість маршрутів «Укрзалізниці» є збитковими через низький пасажиропотік і дизельну тягу.

За даними внутрішньої аналітики «Укрзалізниці», 56 із 98 регулярних пасажирських маршрутів по Україні є збитковими, повідомляє Railinsider.com.ua. Компанія поділила маршрути на чотири групи за рівнем рентабельності.

Прибутковими є переважно високошвидкісні та популярні напрямки між великими містами, зокрема Київ — Дніпро, а також окремі рейси Київ — Львів, Київ — Харків і Київ — Одеса. Маржинально збиткові маршрути, такі як Київ — Вінниця, Київ — Хмельницький і Київ — Запоріжжя, мають незначні втрати, але наближаються до нульової рентабельності.

До збиткових і найбільш збиткових віднесли більшість маршрутів, особливо західні, як Київ — Ужгород і Київ — Чернівці, а також міжрегіональні, наприклад Харків — Львів. Збитковість пояснюють соціальними зобов’язаннями, обслуговуванням малонаселених районів із низьким пасажиропотоком, використанням дорогої дизельної тяги на неелектрифікованих ділянках, низькою завантаженістю та потребою оновлення рухомого складу.

Популярні «гірські» напрямки до Карпат також збиткові через дизельну тягу та складний рельєф. «Укрзалізниця» утримує гірську інфраструктуру виключно для пасажирських перевезень, без яких сезонні маршрути до Яремче чи Ясіня довелося б закрити, а інфраструктуру демонтувати.

Особливо складна ситуація з приміськими перевезеннями, які покривають менш ніж 10% витрат. У разі дефіциту ресурсів «Укрзалізниця» може скасувати 501 приміський рейс.

