В Раде готовят законопроект для стабильного финансирования ЦНАПов – Александр Корниенко

Первый заместитель Председателя Верховной Рады отметил кадровые и финансовые вызовы, с которыми сталкиваются ЦНАПы.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время круглого стола на тему «Практика деятельности центров предоставления административных услуг: состояние и перспективы. Региональное измерение» в Волынской области вместе с участниками обсудил состояние реализации государственной политики в сфере предоставления админуслуг, вызовы работы ЦНАПов во время военного положения, вопросы их цифровизации, финансирования и эффективности.

По его словам, большинство вопросов во взаимодействии «государство–человек» касается предоставления административных услуг, и именно эта часть реформы децентрализации и цифровизации является одной из самых понятных и важных для граждан.

Он отметил успешность реформы, ее признание украинским обществом и международными партнерами, подчеркнул роль ЦНАПов, мобильных рабочих мест и цифровых сервисов, а также обратил внимание на необходимость энергоэффективности, улучшения мобильной связи и поддержки местных бюджетов.

Кроме того, он подчеркнул важность информирования граждан о упрощенных административных процедурах, а также указал на кадровые и финансовые вызовы, с которыми сталкиваются ЦНАПы.

Он также сообщил, что Верховная Рада продолжает работу над совершенствованием реформы децентрализации и готовит законопроект, который должен обеспечить стабильное финансирование ЦНАПов.

В свою очередь народный депутат Виталий Безгин отметил, что, по результатам исследований, 96% украинцев довольны качеством услуг, предоставляемых ЦНАПами.

Отметим, что с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Изменения инициированы Министерством обороны и поддержаны правительством. Теперь оформление отсрочек через приложение «Резерв+» стало основным методом. Для тех, кто не может воспользоваться приложением, доступна подача заявления через ЦНАПы. С 1 ноября 2025 года можно подать заявку в любом удобном ЦНАПе.

