У Раді готують законопроект для стабільного фінансування ЦНАПів – Олександр Корнієнко

11:48, 12 листопада 2025
Перший заступник Голови Верховної Ради зауважив на кадрових та фінансових викликах, з якими стикаються ЦНАПи.
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час круглого столу на тему «Практика діяльності центрів надання адміністративних послуг: стан та перспективи. Регіональний вимір» у Волинській області разом з учасниками обговорив стан реалізації державної політики у сфері надання адмінпослуг, виклики роботи ЦНАПів під час воєнного стану, питання їх цифровізації, фінансування та ефективності.

За його словами, більшість питань у сфері взаємодії «держава–людина» стосуються надання адміністративних послуг, і саме ця частина реформи децентралізації та цифровізації є однією з найбільш зрозумілих і важливих для громадян.

Він відзначив успішність реформи, її визнання українським суспільством та міжнародними партнерами, наголосив на ролі ЦНАПів, мобільних робочих місць і цифрових сервісів, а також звернув увагу на необхідність енергоефективності, покращення мобільного зв’язку та підтримки місцевих бюджетів.

Крім того, він наголосив на важливості інформування громадян про спрощені адміністративні процедури, а також зауважив на кадрових та фінансових викликах, з якими стикаються ЦНАПи.

Також він вказав, що Верховна Рада продовжує роботу над удосконаленням реформи децентралізації та готує законопроєкт, який має забезпечити стабільне фінансування ЦНАПів.

У свою чергу народний депутат Віталій Безгін відзначив, що, за результатами досліджень, 96% українців задоволені якістю послуг, які надають ЦНАПи.

Зауважимо, що з 1 листопада вступили в силу нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Зміни ініційовані Міністерством оборони та підтримані урядом. Тепер оформлення відстрочок через застосунок Резерв+ стало основним методом. Для тих, хто не може скористатися застосунком, доступна подача заяви через ЦНАПи. З 1 листопада 2025 року можна подати заявку в будь-якому зручному ЦНАПі.

