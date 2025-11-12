Бывший прокурор САП сообщил детали заключения соглашения с бизнесменом Кауфманом по делу об одесском аэропорте

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий сообщил подробности заключения соглашения с бизнесменом Кауфманом по делу об одесском аэропорте, отметив, что его условия отличаются от содержания материалов досудебного расследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий рассказал детали заключения руководителем САП Александром Клименко соглашения с бизнесменом Борисом Кауфманом в рамках уголовного производства, следствием которого могло стать сохранение убытков местного бюджета. Об этом Броневицкий заявил в эфире Борислава Берёзы, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

По словам бывшего прокурора, условия заключённого соглашения отличаются от содержания материалов досудебного расследования и, по его мнению, могут привести к сохранению контроля над аэропортом за частными структурами бизнесмена Кауфмана.

Броневицкий утверждает, что согласно позиции стороны обвинения имущество аэропорта должно было быть возвращено в собственность Одесского городского совета либо компенсировано в денежной форме. В то же время, по его словам, заключённое руководством САП соглашение предусматривает возможность возвращения городу только старого, непригодного к эксплуатации терминала.

Также бывший прокурор сообщил, что согласно договорённостям в рамках соглашения бизнесмен Борис Кауфман должен компенсировать 1 млрд грн убытков, тогда как размер установленных убытков, по оценке органов следствия, составлял примерно 2,5 млрд грн.

Броневицкий отметил, что руководитель САП, по его словам, настаивал на заключении соглашения с сентября 2023 года и имел неформальные контакты с представителями стороны защиты.

Кроме того, прокурор сообщил, что детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Андрей Браверман отказался подписывать обвинительный акт, который стал основанием для утверждения соглашения в суде, считая его невыгодным для государства.

По словам Броневицкого, общий чистый доход Одесского аэропорта за 2012–2022 годы составил 2,576 млрд грн, что, по его мнению, должно было быть доходом городского бюджета.

В настоящее время содержание заключённого соглашения, по информации бывшего прокурора, имеет ограниченный доступ. Сам Броневицкий заявил о готовности публично обсудить обстоятельства его подписания с руководителем САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.