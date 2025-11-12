  1. В Україні

Колишній прокурор САП повідомив деталі укладення угоди з бізнесменом Кауфманом у справі щодо одеського аеропорту

10:59, 12 листопада 2025
Експрокурор САП Станіслав Броневицький повідомив подробиці укладення угоди з бізнесменом Кауфманом у справі щодо одеського аеропорту, зазначивши, що її умови відрізняються від змісту матеріалів досудового розслідування.
Колишній прокурор САП повідомив деталі укладення угоди з бізнесменом Кауфманом у справі щодо одеського аеропорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький розповів деталі укладення керівником САП Олександром Клименком угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом у межах кримінального провадження, наслідком якої могло бути збереження збитків бюджету місцевого бюджету. Про це Броневицький заявив в ефірі Борислава Берези, оприлюдненої  на його сторінці у соціальній мережі Facebook. 

За словами колишнього прокурора, умови укладеної угоди відрізняються від змісту матеріалів досудового розслідування та, на його думку, можуть призвести до збереження контролю над аеропортом за приватними структурами бізнесмена Кауфмана.

Броневицький стверджує, що відповідно до  позиції сторони обвинувачення, майно аеропорту мало бути повернуте у власність Одеської міської ради або компенсоване у грошовій формі. Водночас, за його словами, укладена керівництвом САП угода передбачає можливість повернення місту лише старого, непридатного до експлуатації термінала.

Також колишній прокурор повідомив, що відповідно до домовленостей у межах угоди, бізнесмен Борис Кауфман має компенсувати 1 млрд грн збитків, тоді як розмір встановлених збитків, за оцінкою органів слідства, становив приблизно 2,5 млрд грн.

Броневицький зазначив, що керівник САП, за його словами, наполягав на укладенні угоди з вересня 2023 року та мав неформальні контакти з представниками сторони захисту.

Крім того, прокурор повідомив, що детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Андрій Браверман відмовився підписувати обвинувальний акт, який став підставою для затвердження угоди в суді, вважаючи її невигідною для держави.

За словами Броневицького, загальний чистий дохід Одеського аеропорту за 2012–2022 роки становив 2,576 млрд грн, що, на його думку, мало би бути доходом міського бюджету.

Наразі зміст укладеної угоди, за інформацією колишнього прокурора, має обмежений доступ. Сам Броневицький заявив про готовність публічно обговорити обставини її підписання з керівником САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

САП Одеса аеропорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]