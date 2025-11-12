Колишній прокурор САП повідомив деталі укладення угоди з бізнесменом Кауфманом у справі щодо одеського аеропорту

Експрокурор САП Станіслав Броневицький повідомив подробиці укладення угоди з бізнесменом Кауфманом у справі щодо одеського аеропорту, зазначивши, що її умови відрізняються від змісту матеріалів досудового розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький розповів деталі укладення керівником САП Олександром Клименком угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом у межах кримінального провадження, наслідком якої могло бути збереження збитків бюджету місцевого бюджету. Про це Броневицький заявив в ефірі Борислава Берези, оприлюдненої на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами колишнього прокурора, умови укладеної угоди відрізняються від змісту матеріалів досудового розслідування та, на його думку, можуть призвести до збереження контролю над аеропортом за приватними структурами бізнесмена Кауфмана.

Броневицький стверджує, що відповідно до позиції сторони обвинувачення, майно аеропорту мало бути повернуте у власність Одеської міської ради або компенсоване у грошовій формі. Водночас, за його словами, укладена керівництвом САП угода передбачає можливість повернення місту лише старого, непридатного до експлуатації термінала.

Також колишній прокурор повідомив, що відповідно до домовленостей у межах угоди, бізнесмен Борис Кауфман має компенсувати 1 млрд грн збитків, тоді як розмір встановлених збитків, за оцінкою органів слідства, становив приблизно 2,5 млрд грн.

Броневицький зазначив, що керівник САП, за його словами, наполягав на укладенні угоди з вересня 2023 року та мав неформальні контакти з представниками сторони захисту.

Крім того, прокурор повідомив, що детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Андрій Браверман відмовився підписувати обвинувальний акт, який став підставою для затвердження угоди в суді, вважаючи її невигідною для держави.

За словами Броневицького, загальний чистий дохід Одеського аеропорту за 2012–2022 роки становив 2,576 млрд грн, що, на його думку, мало би бути доходом міського бюджету.

Наразі зміст укладеної угоди, за інформацією колишнього прокурора, має обмежений доступ. Сам Броневицький заявив про готовність публічно обговорити обставини її підписання з керівником САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.