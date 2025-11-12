Во Львове владелец дома-памятника заплатит штраф за самовольную замену дверей из-за «потери тепла»

Апелляционный суд подтвердил штраф в 1700 гривен за незаконную замену аутентичных дверей в здании-памятнике архитектуры на улице Зеленой.

Восьмой апелляционный административный суд подтвердил штраф в размере 1700 гривен за самовольную замену аутентичных деревянных дверей на пластиковые в доме-памятнике архитектуры местного значения на улице Зеленой, 17 во Львове. Об этом сообщает Офис охраны культурного наследия.

Львовяне пожаловались, что в историческом доме заменили старые двери без соответствующих согласований. Во время проверки факт нарушения подтвердился: работы были выполнены незаконно и без разрешений.

Владелец помещения признал отсутствие необходимых документов во время заседания административной комиссии 9 июля 2025 года. Несмотря на аргументы о «потере тепла» через старые двери, в мэрии напоминают: любые изменения в зданиях-памятниках возможны только после официального согласования с органами охраны культурного наследия.

Административная комиссия наложила штраф и обязала владельца восстановить деревянные двери и заключить охранный договор. Хотя Галицкий районный суд сначала отменил это решение, апелляционная инстанция установила, что факт нарушения доказан, разрешительных документов не было, поэтому оснований для отмены штрафа нет.

Постановление апелляционного суда является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

Как известно, дом на ул. Зеленая, 17 построен в 1912 году по проекту архитектора Фердинанда Кассслера. Это памятник архитектуры местного значения. В 1950-х годах здесь работали ателье и магазин тканей, а ныне в здании расположены магазин бытовой техники и банк, который арендует одно из помещений.

Ранее сообщалось, что во Львове оштрафовали владельцев 17 исторических зданий за самовольные изменения — среди них дом, где жил Иван Франко.

