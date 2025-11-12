У Львові власник будинку-пам’ятки заплатить штраф за самовільну заміну дверей через «втрату тепла»

Апеляційний суд підтвердив штраф у 1700 гривень за незаконну заміну автентичних дверей у будівлі-пам’ятці архітектури на вулиці Зеленій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив штраф у розмірі 1700 гривень за самовільну заміну автентичних дерев’яних дверей на пластикові у будинку-пам’ятці архітектури місцевого значення на вулиці Зеленій, 17 у Львові. Про це повідомляє Офіс охорони культурної спадщини.

Львів’яни поскаржилися, що в історичному будинку замінили старі двері без відповідних погоджень. Під час перевірки факт порушення підтвердився: роботи були виконані незаконно і без дозволів.

Власник приміщення визнав відсутність необхідних документів під час засідання адміністративної комісії 9 липня 2025 року. Попри аргументи про «втрату тепла» через старі двері, у міськраді нагадують: будь-які зміни в будівлях-пам’ятках можливі лише після офіційного погодження з органами охорони культурної спадщини.

Адміністративна комісія наклала штраф та зобов’язала власника відновити дерев’яні двері і укласти охоронний договір. Хоча Галицький районний суд спершу скасував це рішення, апеляційна інстанція встановила, що факт порушення доведений, дозвільних документів не було, тож підстав для скасування штрафу немає.

Постанова апеляційного суду є остаточною та не підлягає касаційному оскарженню.

Як відомо, будинок на вул. Зелена, 17 зведений у 1912 році за проектом архітектора Фердинанда Касслера. Це пам’ятка архітектури місцевого значення. У 1950-х роках тут працювали ательє та магазин тканин, а нині в будівлі розташовані магазин побутової техніки та банк, який орендує одне з приміщень.

Раніше повідомлялося, що у Львові оштрафували власників 17 історичних будинків за самовільні зміни — серед них оселя, де мешкав Іван Франко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.