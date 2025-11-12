  1. В Украине
Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи

18:45, 12 ноября 2025
ФРГ планирует предоставить Украине больше средств из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру.
Фото: pa/dpa
Фото: pa/dpa
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна выделяет дополнительную помощь Украине на 40 миллионов евро из-за масштабных российских атак на инфраструктуру.

Об этом сообщает немецкий новостной телеканал N-TV.

Средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, на ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также на доставку генераторов и предметов первой необходимости.

Стоит подчеркнуть, что Германия – один из крупнейших европейских доноров Украины.

Как известно, в бюджете на 2026 год Германия планировала выделить 8,5 млрд евро для Украины. Однако, позже стало известно, что Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине еще на 3 миллиарда. Деньги будут направлены на приобретение артиллерии, дронов, бронетехники и системы Patriot.

Германия инфраструктура Украина финансы денежная помощь

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

