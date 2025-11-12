Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи

ФРГ планирует предоставить Украине больше средств из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Фото: pa/dpa

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна выделяет дополнительную помощь Украине на 40 миллионов евро из-за масштабных российских атак на инфраструктуру.

Об этом сообщает немецкий новостной телеканал N-TV.

Средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, на ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также на доставку генераторов и предметов первой необходимости.

Стоит подчеркнуть, что Германия – один из крупнейших европейских доноров Украины.

Как известно, в бюджете на 2026 год Германия планировала выделить 8,5 млрд евро для Украины. Однако, позже стало известно, что Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине еще на 3 миллиарда. Деньги будут направлены на приобретение артиллерии, дронов, бронетехники и системы Patriot.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.