Німеччина надасть Україні додаткові 40 мільйонів євро зимової допомоги

ФРН планує надати Україні більше коштів, через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна виділяє додаткову допомогу Україні на 40 мільйонів євро через масштабні російські атаки на інфраструктуру.

Про це повідомляє німецький новинний телеканал N-tv.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на гуманітарні потреби. Зокрема, на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставлення генераторів і предметів першої необхідності.

Варто підкреслити, що Німеччина - один із найбільших європейських донорів України.

Як відомо, у бюджеті на 2026 рік Німеччина планувала виділити 8,5 мільярда євро для України. Однак, пізніше стало відомо, що Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на ще на 3 мільярди. Гроші будуть направлені на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.

