  1. В Україні
  2. / У світі

Німеччина надасть Україні додаткові 40 мільйонів євро зимової допомоги

18:45, 12 листопада 2025
ФРН планує надати Україні більше коштів, через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
Німеччина надасть Україні додаткові 40 мільйонів євро зимової допомоги
Фото: pa/dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна виділяє додаткову допомогу Україні на 40 мільйонів євро через масштабні російські атаки на інфраструктуру.

Про це повідомляє німецький новинний телеканал N-tv.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на гуманітарні потреби. Зокрема, на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставлення генераторів і предметів першої необхідності.

Варто підкреслити, що Німеччина - один із найбільших європейських донорів України. 

Як відомо, у бюджеті на 2026 рік Німеччина планувала виділити 8,5 мільярда євро для України. Однак, пізніше стало відомо, що Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на ще на 3 мільярди. Гроші будуть направлені на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина інфраструктура Україна фінанси грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]