Верховный Суд оставил в силе приговор срочнику Нацгвардии Артемию Рябчуку за массовое убийство на заводе «Южмаш»

12:35, 12 ноября 2025
Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение военнослужащему, который расстрелял нацгвардейцев на заводе «Южмаш».
Верховный Суд оставил в силе приговор, согласно которому военнослужащий Артемий Рябчук был осужден на пожизненное лишение свободы за массовое убийство на территории завода «Южмаш» в Днепре в январе 2022 года. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно материалам расследования, срочник открыл огонь по сослуживцам из служебного автомата, в результате чего погибли пять человек, среди них — одна гражданская, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Следователи ГБР установили, что во время службы у военного возник конфликт с сослуживцами, из-за чего он решил отомстить. Во время очередной ссоры солдат взял автомат в комнате хранения оружия и открыл стрельбу. После этого он захватил автомат, 200 патронов и попытался скрыться, однако через несколько часов был задержан в городе Подгороднее Днепропетровской области.

В рамках уголовного производства было проведено десятки экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, которая подтвердила вменяемость обвиняемого — он действовал сознательно.

Суд признал военнослужащего виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, умышленном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, хищении оружия, дезертирстве, а также нарушении правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Приговор суда первой инстанции, назначивший пожизненное лишение свободы и обязавший осужденного возместить гражданские иски родственникам погибших, вступил в законную силу.

