  1. В Україні
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд залишив у силі вирок строковику Нацгвардії Артемію Рябчуку за масове вбивство на заводі «Південмаш»

12:35, 12 листопада 2025
Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення військовослужбовцю, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш».
Верховний Суд залишив у силі вирок строковику Нацгвардії Артемію Рябчуку за масове вбивство на заводі «Південмаш»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд залишив у силі вирок, яким військовослужбовця Артемія Рябчука засуджено до довічного позбавлення волі за масове вбивство на території заводу «Південмаш» у Дніпрі в січні 2022 року. Про це повідомили у ДБР.

За матеріалами розслідування, строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них — одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Слідчі ДБР встановили, що під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та відкрив стрілянину. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила осудність обвинуваченого — він діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд Дніпро ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]