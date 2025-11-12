Верховний Суд залишив у силі вирок строковику Нацгвардії Артемію Рябчуку за масове вбивство на заводі «Південмаш»

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення військовослужбовцю, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш».

Верховний Суд залишив у силі вирок, яким військовослужбовця Артемія Рябчука засуджено до довічного позбавлення волі за масове вбивство на території заводу «Південмаш» у Дніпрі в січні 2022 року. Про це повідомили у ДБР.

За матеріалами розслідування, строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них — одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Слідчі ДБР встановили, що під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та відкрив стрілянину. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила осудність обвинуваченого — він діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

