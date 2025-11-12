  1. В Украине

Киев принял почти 500 тысяч внутренне перемещенных лиц — КГГА

20:17, 12 ноября 2025
В первый год полномасштабной войны в Киеве было в три раза меньше переселенцев — 170 тысяч.
В Киеве сейчас зарегистрированы 433 тысячи внутренне перемещённых лиц, среди которых более 70 тысяч детей и свыше 75 тысяч пенсионеров, сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«С момента регистрации они становятся частью нашей общины и имеют доступ ко всем городским услугам — медицине, образованию, социальной поддержке и льготному проезду», — отметила чиновница.

За три года количество ВПЛ в Киеве выросло почти втрое:

  • 2022 год — более 170 тысяч человек;
  • 2023 год — 370 тысяч;
  • 2024 год — более 420 тысяч;
  • 2025 год — уже 433 тысячи человек.

Одним из главных инструментов помощи является городская программа «Забота. Навстречу киевлянам», которая охватывает несколько направлений:

  • Материальная помощь. 22 тысячи ВПЛ получили выплаты на сумму 58 млн грн.
  • Бесплатное питание детей в школах и детских садах. Расходы бюджета — 200 млн грн.
  • Компенсация за льготный проезд. Ею воспользовались 38 тысяч человек, общая сумма — 32 млн грн.
  • Поддержка территориальных центров социального обслуживания. На учёте — более 1900 ВПЛ, которые получают продуктовые наборы, горячие обеды, средства гигиены и медицинскую помощь.

