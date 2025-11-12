Київ прийняв майже 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб — КМДА

У перший рік повномасштабної війни в Києві було утричі менше переселенців — 170 тисяч.

У Києві нині зареєстровані 433 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких понад 70 тисяч дітей та більше 75 тисяч пенсіонерів, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«З моменту реєстрації вони стають частиною нашої громади та мають доступ до всіх міських послуг — медицини, освіти, соціальної підтримки і пільгового проїзду», — зазначила посадовиця.

За три роки кількість ВПО у Києві зросла майже утричі:

2022 рік — понад 170 тисяч осіб;

2023 рік — 370 тисяч;

2024 рік — понад 420 тисяч;

2025 рік — уже 433 тисячі людей.

Одним із головних інструментів допомоги є міська програма «Турбота. Назустріч киянам», що охоплює кілька напрямів:

Матеріальна допомога. 22 тисячі ВПО отримали виплати на суму 58 млн грн.

Безплатне харчування дітей у школах і садочках. Видатки бюджету — 200 млн грн.

Компенсація за пільговий проїзд. Нею скористалися 38 тисяч осіб, загальна сума — 32 млн грн.

Підтримка територіальних центрів соцобслуговування. На обліку — понад 1900 ВПО, які отримують харчові набори, гарячі обіди, засоби гігієни та медичну допомогу.

