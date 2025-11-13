  1. В Украине

В Киеве разоблачили частного нотариуса и киевлянку, которые оформили право собственности на земли природно-заповедного фонда

07:54, 13 ноября 2025
Земельный участок площадью 0,10 га и стоимостью более 7,8 миллиона гривен был незаконно переоформлен в частную собственность.
В Киеве разоблачили частного нотариуса и киевлянку, которые оформили право собственности на земли природно-заповедного фонда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские разоблачили частного нотариуса и жительницу столицы в незаконном оформлении права собственности на земли природно-заповедного фонда Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

Согласно материалам уголовного производства, в 2021 году в офис нотариуса Киевского городского нотариального округа с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный в Голосеевском районе, обратился мужчина, действовавший по доверенности в интересах местной жительницы.

В частности, он предоставил нотариусу документы, среди которых — копия решения Киевского городского совета об отводе земельного участка с последующей регистрацией права собственности в пользу заинтересованного лица. После этого подозреваемая внесла изменения в реестр и оформила право собственности на земельный участок.

Однако правоохранители установили, что предоставленный мужчиной документ — решение Киевсовета — был отменен еще в 2011 году, поскольку указанный участок относится к территории объекта природно-заповедного фонда Украины.

«Тем не менее, юрист, не затребовав оригинал решения Киевского городского совета, оформила и выдала документ о праве собственности. В результате земельный участок площадью 0,10 га и стоимостью более 7,8 миллиона гривен был незаконно переоформлен в частную собственность и впоследствии неоднократно перепродан», — сообщили в полиции.

Следователи сообщили частному нотариусу о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Женщине также было сообщено о подозрении — ей грозит до двенадцати лет лишения свободы.

В настоящее время, по ходатайству следователей, решением суда на указанный земельный участок наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]