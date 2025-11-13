В Киеве разоблачили частного нотариуса и киевлянку, которые оформили право собственности на земли природно-заповедного фонда

Земельный участок площадью 0,10 га и стоимостью более 7,8 миллиона гривен был незаконно переоформлен в частную собственность.

В Киеве полицейские разоблачили частного нотариуса и жительницу столицы в незаконном оформлении права собственности на земли природно-заповедного фонда Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

Согласно материалам уголовного производства, в 2021 году в офис нотариуса Киевского городского нотариального округа с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный в Голосеевском районе, обратился мужчина, действовавший по доверенности в интересах местной жительницы.

В частности, он предоставил нотариусу документы, среди которых — копия решения Киевского городского совета об отводе земельного участка с последующей регистрацией права собственности в пользу заинтересованного лица. После этого подозреваемая внесла изменения в реестр и оформила право собственности на земельный участок.

Однако правоохранители установили, что предоставленный мужчиной документ — решение Киевсовета — был отменен еще в 2011 году, поскольку указанный участок относится к территории объекта природно-заповедного фонда Украины.

«Тем не менее, юрист, не затребовав оригинал решения Киевского городского совета, оформила и выдала документ о праве собственности. В результате земельный участок площадью 0,10 га и стоимостью более 7,8 миллиона гривен был незаконно переоформлен в частную собственность и впоследствии неоднократно перепродан», — сообщили в полиции.

Следователи сообщили частному нотариусу о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Женщине также было сообщено о подозрении — ей грозит до двенадцати лет лишения свободы.

В настоящее время, по ходатайству следователей, решением суда на указанный земельный участок наложен арест.

