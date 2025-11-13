  1. В Україні

У Києві викрили приватного нотаріуса та киянку, які оформили право власності на землі природно-заповідного фонду

07:54, 13 листопада 2025
Земельну ділянку площею 0,10 га та вартістю понад 7,8 мільйонів гривень було незаконно переоформлено у приватну власність.
У Києві поліцейські викрили приватного нотаріуса та киянку у незаконному оформленні права власності на землі природно-заповідного фонду України. Про це повідомила столична поліція.

За даними кримінального провадження, у 2021 році до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу з заявою про реєстрацію права власності на земельну ділянку, що знаходиться в Голосіївському районі, звернувся чоловік, який за довіреністю представляв інтереси місцевої мешканки.

Зокрема, він надав нотаріусу документи, серед яких – копія рішення Київської міської ради про відведення земельної ділянки, із подальшою реєстрацією права власності на користь зацікавленої особи. Після цього підозрювана внесла зміни до реєстру й оформила право власності на земельну ділянку.

Проте правоохоронці встановили, що наданий чоловіком документ щодо рішення КМР було скасоване ще у 2011 році, оскільки встановлено, що зазначена земельна ділянка належить до території об’єкта природно-заповідного фонду України. 

«Втім, юристка, не витребувавши оригінал рішення Київської міської ради, оформила та видала документ про право власності.

Унаслідок цього земельну ділянку площею 0,10 га та вартістю понад 7,8 мільйонів гривень було незаконно переоформлено у приватну власність та згодом неодноразово перепродано», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили приватному нотаріусу про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Жінці також було повідомлено про підозру — їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі, за клопотанням слідчих рішенням суду на вказану земельну ділянку накладено арешт.

