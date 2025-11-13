В налоговой напомнили правила заполнения обязательных реквизитов платежного поручения

Юридические лица, ФЛП и граждане при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса заполняют все обязательные реквизиты платежного поручения.

Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило о правилах заполнения обязательных реквизитов платежного поручения в соответствии с Постановлением Национального банка Украины от 22.07.2022 № 163 «Об утверждении Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг» и приказом Министерства финансов Украины от 22.03.2023 № 148 «Об утверждении Порядка заполнения реквизита “Назначение платежа” платежного поручения при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных и других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата».

Обязательные реквизиты платежного поручения:

При безналичных расчетах плательщиков с бюджетом и фондами от собственного имени.

Юридические лица, ФЛП и граждане при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса заполняют все обязательные реквизиты платежного поручения, в том числе:

реквизит «Код плательщика» (налоговый номер юридического лица, ФЛП или гражданина);

реквизит «Назначение платежа».

При безналичных расчетах плательщиков с бюджетом и фондами за обособленные подразделения (далее — филиалы).

Юридические лица (далее — головные предприятия) при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса за филиалы (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом) заполняют все обязательные реквизиты платежного поручения, в том числе:

реквизит «Код плательщика» (налоговый номер головного предприятия);

реквизит «Код фактического плательщика» (налоговый номер филиала);

реквизит «Назначение платежа».

При наличных расчетах плательщиков с бюджетом и фондами.

Граждане при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса с помощью технического устройства (банкомат, платежный терминал, программно-технический комплекс самообслуживания, программно-аппаратная среда мобильного телефона, другое устройство) и через кассы поставщиков платежных услуг заполняют все обязательные реквизиты платежного поручения, в том числе:

реквизит «Код фактического плательщика» (налоговый номер гражданина — плательщика налогов);

реквизит «Назначение платежа».

При этом реквизит «Код плательщика» содержит код поставщика платежных услуг, с использованием технического устройства которого или через кассу которого осуществляется наличный расчет.

