У податковій нагадали правила заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції

19:46, 13 листопада 2025
Юридичні особи, ФОП та громадяни під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції.
Головне управлінні ДПС у Полтавській області нагадало про правила заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції відповідно до Постанови Національного банку України  від 22.07.2022 № 163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» та наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення».

Обов`язкові реквізити платіжної інструкції:

При безготівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами від власного імені.

Юридичні особи, ФОП та громадяни під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код платника» (податковий номер юридичної особи, ФОП та громадянина);
  • реквізит «Призначення платежу».

При безготівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами за відокремлені підрозділи (далі — філії).

Юридичні особи (далі — головні підприємства) під час сплати податків,  зборів, інших платежів та єдиного внеску за філії  (у випадках передбачених Кодексом) заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код платника» (податковий номер головного підприємства);
  • реквізит «Код фактичного платника» (податковий номер філії);
  • реквізит «Призначення платежу».

При готівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами.

Громадяни під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс сомообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій) та через каси надавачів платіжних послуг заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код фактичного платника» (податковий номер громадянина-платника податків);
  • реквізит «Призначення платежу».

При цьому реквізит «Код платника» містить код надавача платіжних послуг, з використанням технічного пристрою якого або через каси якого проводиться готівковий розрахунок.

