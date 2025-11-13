  1. В Украине

Сокращение работников: когда и как это можно сделать законно

07:18, 13 ноября 2025
После истечения двухмесячного срока со дня уведомления о предстоящем увольнении, в случае отказа работника от предложенной должности или при отсутствии вакансий, работодатель выдает индивидуальные приказы об увольнении.
Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, какая процедура сокращения работников.

Согласно ч. 1 ст. 49-2 Кодекса законов о труде Украины, о последующем высвобождении работников персонально предупреждают не позднее чем за два месяца. Отсчёт двухмесячного срока, установленного статьёй 49-2 КЗоТ Украины, начинается со следующего дня после ознакомления. Действующее законодательство не предусматривает исключений из срока предупреждения работника о последующем высвобождении (не менее чем за 2 месяца) на период его нахождения в отпуске или временной нетрудоспособности.

Также специалист проинформировала, что в соответствии с ч. 3 ст. 49-2 КЗоТ Украины одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда работодатель или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации.

После окончания двухмесячного срока с дня уведомления работника о последующем высвобождении и в случае отказа работника от перевода на предложенную вакантную должность либо при отсутствии вакантных должностей работодатель издаёт индивидуальные приказы об увольнении работников. С приказом работников знакомят под подпись.

При прекращении трудового договора, в частности по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 40 КЗоТ Украины, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (ст. 44 КЗоТ Украины).

Согласно ст. 116 КЗоТ Украины работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчёт.

В случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, определённые статьёй 116 КЗоТ Украины, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация обязаны выплатить работнику его средний заработок за всё время задержки по день фактического расчёта, но не более чем за шесть месяцев (ст. 117 КЗоТ Украины).

Во время семинара работники гимназии получили ответы на свои вопросы и квалифицированные разъяснения по проведению процедуры сокращения.

