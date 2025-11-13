Скорочення працівників: коли і як це можна зробити законно

Після завершення двомісячного строку з дня повідомлення про майбутнє звільнення, у разі відмови працівника від запропонованої посади або за відсутності вакансій, роботодавець видає індивідуальні накази про звільнення.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, якою є процедура скорочення працівників.

Згідно з ч. 1 ст. 49-2 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше, ніж за два місяці. Збіг двомісячного строку, встановленого статтею 49-2 КЗпП України, починається з наступного дня після ознайомлення. Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне вивільнення (не менше ніж за 2 місяці) часу знаходження його у відпустці або тимчасової непрацездатності.

Також фахівець проінформувала, що відповідно до ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.

Після закінчення двомісячного терміну з дня повідомлення працівника про наступне вивільнення та у разі відмови працівника від переведення на запропоновану вакантну посаду або відсутності вакантних посад роботодавець видає індивідуальні накази про звільнення працівників. З наказом працівників ознайомлюють під підпис.

При припиненні трудового договору, зокрема з підстав, зазначених у пункті 1 статті 40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).

Згідно зі ст. 116 КЗпП України роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівнику копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні та провести з ним розрахунок.

У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України, за відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більше як за шість місяців (ст. 117 КЗпП України).

Під час семінару працівники гімназії отримали відповіді на свої запитання та кваліфіковані роз’яснення щодо проведення процедури скорочення.

