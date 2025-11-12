Мирные переговоры с Россией прекращены — заместитель главы МИД Кислица объяснил почему

В МИД объяснили, почему мирные переговоры с Россией прекращены.

Фото: ukrinform.com

Мирные переговоры Украины с РФ в 2025 году завершились почти безрезультатно. В настоящее время они прекращены. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times.

«Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в течение лета Украина сосредоточила свои усилия на том, чтобы добиться большей активности от международных партнеров, чтобы побудить Путина к встрече с Владимиром Зеленским лицом к лицу. Ведь, подчеркнул Кислица, «в российской системе приходится иметь дело непосредственно с диктатором».

Также Кислица отметил, что отсутствие прогресса не стало для него неожиданностью. Он заявил, что «в условиях диктатуры невозможно вести содержательные дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора».

