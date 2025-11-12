Мирні переговори з Росією припинено — заступник глави МЗС Кислиця пояснив чому

В МЗС пояснили, чому мирні переговори з Росією припинено.

Фото: ukrinform.com

Мирні переговори України з РФ у 2025 році завершилися майже без результату. Наразі їх припинено. Про це заявив перший заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця в коментарі The Times.

«Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено», - наголосив дипломат.

З його слів, протягом літа Україна зосереджувала свої зусилля на тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів, щоб спонукати Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським віч-на-віч. Адже, наголосив Кислиця, «у російській системі доводиться мати справу безпосередньо з диктатором».

Також Кислиця підкреслив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою. Він заявив, що «в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора».

