На Полтавщине облэнерго заявило о форс-мажоре в электроснабжении в результате обстрелов

В АО «Полтаваоблэнерго» отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества.

Фото: poltava.to

АО «Полтаваоблэнерго» 12 ноября уведомило потребителей о возникновении форс-мажорных обстоятельств «по договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии».

В заявлении компании говорится «о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями».

Отмечается, что из-за этих обстоятельств у общества отсутствует возможность «получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества, что, в свою очередь, сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнение Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии».

«На основании вышеизложенного сообщаем, что срок исполнения обязательств оператора системы распределения электрической энергии по действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии был отложен и далее откладывается на срок действия указанных в абз.1 данного уведомления обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей», — добавили в АО «Полтаваоблэнерго».

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что ночью 8 ноября войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением 503 средств воздушного нападения: ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 415 воздушных целей, зафиксированы попадания в 25 локациях.

