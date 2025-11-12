  1. В Україні

На Полтавщині обленерго заявило про форс-мажор в електропостачанні внаслідок обстрілів

19:38, 12 листопада 2025
У АТ «Полтаваобленерго» відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості.
На Полтавщині обленерго заявило про форс-мажор в електропостачанні внаслідок обстрілів
Фото: poltava.to
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

АТ «Полтаваобленерго» 12 листопада повідомило споживачів про виникнення форс-мажорних обставин «за договором про надання послуг із розподілу електричної енергії».

У заяві компанії заявили «про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями»

Зазначається, що через дані обставини, у товариства відсутня можливість «отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості, що в свою чергу унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості  виконання Товариством зобов’язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії»,

«На підставі вищезазначеного, повідомляємо, що термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладеним та надалі відкладається на строк дії зазначених в абз.1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж», - додали у АТ «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що вночі 8 листопада війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 503 засобів повітряного нападу: ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодили 415 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 25 локаціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Полтава електроенергія відключення світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]