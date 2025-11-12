На Полтавщині обленерго заявило про форс-мажор в електропостачанні внаслідок обстрілів

У АТ «Полтаваобленерго» відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості.

Фото: poltava.to

АТ «Полтаваобленерго» 12 листопада повідомило споживачів про виникнення форс-мажорних обставин «за договором про надання послуг із розподілу електричної енергії».

У заяві компанії заявили «про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями»

Зазначається, що через дані обставини, у товариства відсутня можливість «отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості, що в свою чергу унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов’язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії»,

«На підставі вищезазначеного, повідомляємо, що термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладеним та надалі відкладається на строк дії зазначених в абз.1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж», - додали у АТ «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що вночі 8 листопада війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 503 засобів повітряного нападу: ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодили 415 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 25 локаціях.

