  1. В Украине

Минкультуры и Google будут обучать госслужащих пользоваться искусственным интеллектом

09:36, 13 ноября 2025
Для госслужащих запускают обучение по использованию искусственного интеллекта.
Минкультуры и Google будут обучать госслужащих пользоваться искусственным интеллектом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры в партнерстве с компанией Google Украина начинает образовательную программу для государственных служащих, посвященную практическому использованию инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в работе государственного сектора.

Инициатива реализуется в рамках серии тренингов «Искусственный интеллект для государственного сектора и муниципалитетов», которые Google проводит для украинских органов власти. После успешного запуска программы в Министерстве экономики, Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства, а также Министерстве цифровой трансформации, ко второй волне обучения присоединились Министерство культуры Украины и Ассоциация городов Украины.

Цель программы — научить государственных служащих эффективно и безопасно внедрять инструменты искусственного интеллекта в повседневную работу: от автоматизации рутинных процессов и анализа данных до генерации идей и улучшения коммуникации с гражданами.

Тренинги будут проходить в формате онлайн-сессий с экспертами Google и сопровождаться учебными материалами и интерактивными обсуждениями. Программа создана таким образом, чтобы помочь государственным учреждениям и учреждениям культуры быстро и безопасно интегрировать ИИ в свою деятельность.

Организаторы отмечают, что программа будет постоянно обновляться с учетом новых сценариев применения искусственного интеллекта, адаптированных к потребностям украинских институтов.

В рамках предыдущих этапов обучения участники ознакомились с международными кейсами использования ИИ, в частности:

  • Анализ общественного мнения — опыт Румынии по использованию ИИ для обработки комментариев в социальных сетях при формировании государственной политики;
  • Предотвращение чрезвычайных ситуаций — платформа Flood Hub от Google, которая прогнозирует наводнения более чем в 80 странах;
  • Быстрая коммуникация с гражданами — пример Испании, где ИИ-ассистент во время пандемии обработал более 6,5 миллиона запросов о социальных выплатах.

Напомним, что Институт экономики искусственного интеллекта Microsoft опубликовал отчет о распространении ИИ (AI Diffusion Report), в котором проанализированы масштабы использования, разработки и инноваций в сфере искусственного интеллекта в разных странах. В исследовании обозначены ключевые центры внедрения технологий, развитие цифровых навыков и проанализировано, как инфраструктура влияет на доступ к интеллектуальным системам.

В документе говорится, что Украина занимает позицию с уровнем внедрения 9,1%, что остается ниже среднемирового показателя из-за последствий российского вторжения. В то же время исследователи подчеркнули, что страна имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в развитие цифровых навыков.

Напомним, что Институт экономики искусственного интеллекта Microsoft опубликовал отчет о распространении ИИ (AI Diffusion Report), в котором проанализированы масштабы использования, разработки и инноваций в сфере искусственного интеллекта в разных странах. В исследовании обозначены ключевые центры внедрения технологий, развитие цифровых навыков и проанализировано, как инфраструктура влияет на доступ к интеллектуальным системам.

В документе говорится, что Украина занимает позицию с уровнем внедрения 9,1%, что остается ниже среднего мирового показателя из-за последствий российского вторжения. В то же время исследователи подчеркнули, что страна имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в цифровые навыки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]