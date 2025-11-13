Минкультуры и Google будут обучать госслужащих пользоваться искусственным интеллектом

Для госслужащих запускают обучение по использованию искусственного интеллекта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры в партнерстве с компанией Google Украина начинает образовательную программу для государственных служащих, посвященную практическому использованию инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в работе государственного сектора.

Инициатива реализуется в рамках серии тренингов «Искусственный интеллект для государственного сектора и муниципалитетов», которые Google проводит для украинских органов власти. После успешного запуска программы в Министерстве экономики, Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства, а также Министерстве цифровой трансформации, ко второй волне обучения присоединились Министерство культуры Украины и Ассоциация городов Украины.

Цель программы — научить государственных служащих эффективно и безопасно внедрять инструменты искусственного интеллекта в повседневную работу: от автоматизации рутинных процессов и анализа данных до генерации идей и улучшения коммуникации с гражданами.

Тренинги будут проходить в формате онлайн-сессий с экспертами Google и сопровождаться учебными материалами и интерактивными обсуждениями. Программа создана таким образом, чтобы помочь государственным учреждениям и учреждениям культуры быстро и безопасно интегрировать ИИ в свою деятельность.

Организаторы отмечают, что программа будет постоянно обновляться с учетом новых сценариев применения искусственного интеллекта, адаптированных к потребностям украинских институтов.

В рамках предыдущих этапов обучения участники ознакомились с международными кейсами использования ИИ, в частности:

Анализ общественного мнения — опыт Румынии по использованию ИИ для обработки комментариев в социальных сетях при формировании государственной политики;

Предотвращение чрезвычайных ситуаций — платформа Flood Hub от Google, которая прогнозирует наводнения более чем в 80 странах;

Быстрая коммуникация с гражданами — пример Испании, где ИИ-ассистент во время пандемии обработал более 6,5 миллиона запросов о социальных выплатах.

Напомним, что Институт экономики искусственного интеллекта Microsoft опубликовал отчет о распространении ИИ (AI Diffusion Report), в котором проанализированы масштабы использования, разработки и инноваций в сфере искусственного интеллекта в разных странах. В исследовании обозначены ключевые центры внедрения технологий, развитие цифровых навыков и проанализировано, как инфраструктура влияет на доступ к интеллектуальным системам.

В документе говорится, что Украина занимает позицию с уровнем внедрения 9,1%, что остается ниже среднемирового показателя из-за последствий российского вторжения. В то же время исследователи подчеркнули, что страна имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в развитие цифровых навыков.

Напомним, что Институт экономики искусственного интеллекта Microsoft опубликовал отчет о распространении ИИ (AI Diffusion Report), в котором проанализированы масштабы использования, разработки и инноваций в сфере искусственного интеллекта в разных странах. В исследовании обозначены ключевые центры внедрения технологий, развитие цифровых навыков и проанализировано, как инфраструктура влияет на доступ к интеллектуальным системам.

В документе говорится, что Украина занимает позицию с уровнем внедрения 9,1%, что остается ниже среднего мирового показателя из-за последствий российского вторжения. В то же время исследователи подчеркнули, что страна имеет потенциал для быстрого роста при условии инвестиций в цифровые навыки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.