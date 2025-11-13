  1. В Україні

Мінкультури та Google будуть навчати держслужбовців користуватися штучним інтелектом

09:36, 13 листопада 2025
Для держслужбовців запускають навчання з використання штучного інтелекту.
Мінкультури та Google будуть навчати держслужбовців користуватися штучним інтелектом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури у партнерстві з компанією Google Україна розпочинає освітню програму для державних службовців, присвячену практичному використанню інструментів штучного інтелекту (ШІ) у роботі державного сектору.

Ініціатива реалізується в межах серії тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору та муніципалітетів», яку Google проводить для українських органів влади. Після успішного старту програми у Міністерстві економіки, Міністерстві довкілля та сільського господарства, а також Міністерстві цифрової трансформації, до другої хвилі навчання приєдналися Міністерство культури України та Асоціація міст України.

Мета програми — навчити державних службовців ефективно та безпечно впроваджувати інструменти штучного інтелекту у щоденну роботу: від автоматизації рутинних процесів і аналітики даних до генерації ідей та покращення комунікації з громадянами.

Тренінги проходитимуть у форматі онлайн-сесій з експертами Google та супроводжуватимуться навчальними матеріалами й інтерактивними обговореннями. Програма створена так, щоб допомогти державним установам і закладам культури швидко та безпечно інтегрувати ШІ у свою діяльність.

Організатори зазначають, що програма буде постійно оновлюватися, враховуючи нові сценарії застосування штучного інтелекту, адаптовані до потреб українських інституцій.

У рамках попередніх етапів навчання учасники ознайомилися з міжнародними кейсами використання ШІ, зокрема:

  • Аналіз громадської думки — досвід Румунії з використання ШІ для обробки коментарів у соцмережах під час формування державних політик;
  • Запобігання надзвичайним ситуаціям — платформа Flood Hub від Google, яка прогнозує повені у понад 80 країнах;
  • Швидка комунікація з громадянами — приклад Іспанії, де ШІ-асистент під час пандемії обробив понад 6,5 мільйона запитів щодо соціальних виплат.

Нагадаємо, що Інститут економіки штучного інтелекту Microsoft оприлюднив звіт про поширення ШІ (AI Diffusion Report), у якому проаналізовано масштаби використання, розробки та інновацій у сфері ШІ в різних країнах. У дослідженні окреслюються ключові центри впровадження технологій, розвиток цифрових навичок і проаналізовано, як інфраструктура впливає на доступ до інтелектуальних систем.

У документі сказано, що Україна посідає позицію з рівнем впровадження 9,1%, що залишається нижчим за середньосвітовий показник через наслідки російського вторгнення. Водночас дослідники підкреслили, країна має потенціал для швидкого зростання за умови інвестицій у цифрові навички.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]