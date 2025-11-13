Мінкультури та Google будуть навчати держслужбовців користуватися штучним інтелектом

Для держслужбовців запускають навчання з використання штучного інтелекту.

Міністерство культури у партнерстві з компанією Google Україна розпочинає освітню програму для державних службовців, присвячену практичному використанню інструментів штучного інтелекту (ШІ) у роботі державного сектору.

Ініціатива реалізується в межах серії тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору та муніципалітетів», яку Google проводить для українських органів влади. Після успішного старту програми у Міністерстві економіки, Міністерстві довкілля та сільського господарства, а також Міністерстві цифрової трансформації, до другої хвилі навчання приєдналися Міністерство культури України та Асоціація міст України.

Мета програми — навчити державних службовців ефективно та безпечно впроваджувати інструменти штучного інтелекту у щоденну роботу: від автоматизації рутинних процесів і аналітики даних до генерації ідей та покращення комунікації з громадянами.

Тренінги проходитимуть у форматі онлайн-сесій з експертами Google та супроводжуватимуться навчальними матеріалами й інтерактивними обговореннями. Програма створена так, щоб допомогти державним установам і закладам культури швидко та безпечно інтегрувати ШІ у свою діяльність.

Організатори зазначають, що програма буде постійно оновлюватися, враховуючи нові сценарії застосування штучного інтелекту, адаптовані до потреб українських інституцій.

У рамках попередніх етапів навчання учасники ознайомилися з міжнародними кейсами використання ШІ, зокрема:

Аналіз громадської думки — досвід Румунії з використання ШІ для обробки коментарів у соцмережах під час формування державних політик;

Запобігання надзвичайним ситуаціям — платформа Flood Hub від Google, яка прогнозує повені у понад 80 країнах;

Швидка комунікація з громадянами — приклад Іспанії, де ШІ-асистент під час пандемії обробив понад 6,5 мільйона запитів щодо соціальних виплат.

Нагадаємо, що Інститут економіки штучного інтелекту Microsoft оприлюднив звіт про поширення ШІ (AI Diffusion Report), у якому проаналізовано масштаби використання, розробки та інновацій у сфері ШІ в різних країнах. У дослідженні окреслюються ключові центри впровадження технологій, розвиток цифрових навичок і проаналізовано, як інфраструктура впливає на доступ до інтелектуальних систем.

У документі сказано, що Україна посідає позицію з рівнем впровадження 9,1%, що залишається нижчим за середньосвітовий показник через наслідки російського вторгнення. Водночас дослідники підкреслили, країна має потенціал для швидкого зростання за умови інвестицій у цифрові навички.

