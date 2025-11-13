  1. В Украине
В Германии ограничат выплаты части украинских беженцев — что известно

09:54, 13 ноября 2025
Прибывших в страну после 1 апреля 2025 года предлагают считать просителями убежища, а не временно защищенными лицами.
В Германии готовятся изменить подход к поддержке украинцев, которые прибыли после 1 апреля 2025 года. Их статус могут приравнять к соискателям убежища, что повлечёт за собой сокращение ежемесячных выплат и пересмотр условий социальной помощи. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года.

Украинцы, которые прибыли до 1 апреля, продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. Однако «вновь прибывшие» будут получать меньшие выплаты — около 196 евро в месяц плюс проживание, как и другие соискатели убежища.

Власти объясняют этот шаг «необходимостью выровнять систему выплат».

Сначала предлагалось лишить украинцев социальных выплат задним числом, однако муниципалитеты выступили против.

Издание пишет, что партии ХДС/ХСС и СДПН договорились об изменении коалиционного соглашения. Причина в том, что относительно небольшое количество украинцев имеют работу в Германии.

«Есть надежда, что это соглашение теперь мотивирует больше украинцев к трудоустройству», — говорится в сообщении.

