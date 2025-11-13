  1. В Україні
В Німеччині обмежать виплати частині українських біженців — що відомо

09:54, 13 листопада 2025
Тих, хто прибув до країни після 1 квітня 2025 року, пропонують вважати прохачами притулку, а не тимчасово захищеними особами.
В Німеччині обмежать виплати частині українських біженців — що відомо
У Німеччині готуються змінити підхід до підтримки українців, які прибули після 1 квітня 2025 року. Їхній статус можуть прирівняти до шукачів притулку, що потягне за собою скорочення щомісячних виплат і перегляд умов соціальної допомоги. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр соціальних справ Бербель Бас досягли угоди з цього питання: це скасовує особливий статус для біженців з охопленої війною країни через майже чотири роки.

Українці, які прибули до 1 квітня, продовжать одержувати 563 євро на місяць, оплату оренди та комунальних послуг. Проте "новоприбулі" отримають менші виплати - близько 196 євро на місяць плюс проживання, як й інші шукачі притулку.

Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат".

Спочатку пропонувалося позбавити українців соціальних виплат заднім числом, проте муніципалітети виступили проти.

Видання пише, що партії ХДС/ХСС і СДПН домовилися про зміну коаліційної угоди. Причина цього в тому, що порівняно невелика кількість українців мають роботу в Німеччині.

"Є надія, що ця угода тепер мотивує більше українців до працевлаштування", - йдеться у повідомленні. 

