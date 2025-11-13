НГУ «Азов» и «Хартия» получили доступ к государственному маркетплейсу вооружения

Шмигаль: Подразделения НГУ «Азов» и «Хартия» присоединились к государственному маркетплейсу вооружения DOT-Chain Defence.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о расширении круга пользователей государственного маркетплейса вооружения DOT-Chain Defence. К платформе официально присоединились два боевых подразделения Национальной гвардии Украины — 1-й корпус НГУ «Азов» и 2-й корпус НГУ «Хартия».

Подразделения смогут напрямую заказывать ключевые средства поражения — FPV-дроны, «бомберы», самолетные дроны и системы радиоэлектронной борьбы, доступные на платформе от 60 украинских производителей.

В настоящее время DOT-Chain Defence уже используют 180 бригад Вооруженных Сил Украины.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подготовке законодательных инициатив, которые предусматривают переход Вооруженных Сил Украины на контрактную форму службы уже с 2026 года. Соответствующее задание было поставлено Президентом Украины Владимиром Зеленским.

