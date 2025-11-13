  1. В Украине

НГУ «Азов» и «Хартия» получили доступ к государственному маркетплейсу вооружения

11:11, 13 ноября 2025
Шмигаль: Подразделения НГУ «Азов» и «Хартия» присоединились к государственному маркетплейсу вооружения DOT-Chain Defence.
НГУ «Азов» и «Хартия» получили доступ к государственному маркетплейсу вооружения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о расширении круга пользователей государственного маркетплейса вооружения DOT-Chain Defence. К платформе официально присоединились два боевых подразделения Национальной гвардии Украины — 1-й корпус НГУ «Азов» и 2-й корпус НГУ «Хартия».

Подразделения смогут напрямую заказывать ключевые средства поражения — FPV-дроны, «бомберы», самолетные дроны и системы радиоэлектронной борьбы, доступные на платформе от 60 украинских производителей.

В настоящее время DOT-Chain Defence уже используют 180 бригад Вооруженных Сил Украины.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подготовке законодательных инициатив, которые предусматривают переход Вооруженных Сил Украины на контрактную форму службы уже с 2026 года. Соответствующее задание было поставлено Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]