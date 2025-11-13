НГУ «Азов» та «Хартія» отримали доступ до державного маркетплейсу зброї

Шмигаль: Підрозділи НГУ «Азов» і «Хартія» долучилися до державного маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про розширення кола користувачів державного маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. До платформи офіційно приєдналися два бойові підрозділи Національної гвардії України — 1-й корпус НГУ «Азов» та 2-й корпус НГУ «Хартія».

Підрозділи зможуть напряму замовляти ключові засоби ураження — FPV-дрони, «бомбери», літакові дрони та системи радіоелектронної боротьби, доступні на платформі від 60 українських виробників.

Наразі DOT-Chain Defence уже використовують 180 бригад Збройних Сил України.

Раніше Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підготовку законодавчих ініціатив, які передбачають перехід Збройних Сил України на контрактну форму служби вже з 2026 року. Відповідне завдання було поставлене Президентом України Володимиром Зеленським.

