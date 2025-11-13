  1. В Украине

Куда пожаловаться на государственного регистратора и что написать в заявлении: разъяснение Минюста

19:28, 13 ноября 2025
Минюст напомнил требования к оформлению жалоб и объяснил, в каких случаях обращение рассмотрят, а когда его вернут без рассмотрения.
Иллюстративное фото из открытых источников
Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение относительно процедуры рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Это регламентированная законом процедура, которая гарантирует защиту прав граждан и бизнеса. В ведомстве подчеркивают: жалобы рассматриваются только при условии правильного оформления и подачи в установленные сроки.

На кого и куда можно подать жалобу

Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», а также Закону «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» пожаловаться можно на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации — в Минюст, его территориальные органы или в суд.

Что именно рассматривает Минюст

  1. Жалобы на проведенные государственным регистратором регистрационные действия.
  2. Жалобы на решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства юстиции Украины.
  3. Сообщения государственных регистраторов о факте несанкционированного использования их идентификаторов доступа к государственным реестрам.

Требования к оформлению жалобы

Жалоба подается в письменной или электронной форме (с наложением квалифицированной электронной подписи). В ней необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество (или наименование) жалобщика;
  • место проживания (нахождения), номер телефона и/или электронный адрес;
  • суть (реквизиты) решения, действий или бездействия, которые обжалуются;
  • обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав жалобщика;
  • просьбу (требования) жалобщика;
  • дату составления и подпись.

К жалобе могут быть добавлены документы (или их копии), подтверждающие нарушение прав жалобщика. Если жалобу подает представитель, обязательно прилагается доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия.

Важно:

Жалоба, поданная без соблюдения требований законодательства, возвращается жалобщику не позднее чем через 15 дней со дня ее поступления. Возврат жалобы не лишает права повторного ее подачи.

Течение срока обжалования приостанавливается со дня подачи жалобы до дня ее возврата.

Подача жалобы не останавливает действие обжалуемого регистрационного действия.

Как подать жалобу

По почте: ул. Архитектора Городецкого, д. 13, г. Киев, 01001.

Лично:

  • ул. Евгена Сверстюка, 15 (1-й этаж, ящик для приема жалоб Офиса противодействия рейдерству);
  • ул. Архитектора Городецкого, 13;
  • пер. Рыльский, 10, г. Киев.

Электронной почтой: [email protected], [email protected]

минюст Министерство юстиции Украины

