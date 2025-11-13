Куди поскаржитися на державного реєстратора і що написати в заяві: роз’яснення Мін’юсту

Мін’юст нагадав вимоги до оформлення скарг та пояснив, у яких випадках звернення розглянуть, а коли його повернуть без розгляду.

Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо процедури розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Це регламентована законом процедура, яка гарантує захист прав громадян та бізнесу. У відомстві наголошують: скарги розглядаються лише за умови правильного оформлення та подання у встановлені строки.

На кого і куди можна подати скаргу

Відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» поскаржитись можна на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації — до Мін’юсту, його територіальних органів або до суду.

Що саме розглядає Мін’юст

Скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії. Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. Повідомлення державних реєстраторів про факт несанкціонованого використання їхніх ідентифікаторів доступу до державних реєстрів.

Вимоги до оформлення скарги

Скарга подається у письмовій або електронній формі (з накладенням кваліфікованого електронного підпису). У ній необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові (або найменування) скаржника;

місце проживання (місцезнаходження), номер телефону та/або електронну адресу;

суть (реквізити) рішення, дій або бездіяльності, що оскаржуються;

обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

прохання (вимоги) скаржника;

дату складення та підпис.

До скарги можуть бути додані документи (або їхні копії), що підтверджують порушення прав скаржника. Якщо скарга подається представником, обов’язково додається довіреність або інший документ, що підтверджує його повноваження.

Важливо:

Скарга, подана без дотримання вимог законодавства, повертається скаржнику не пізніше ніж через 15 днів з дня її надходження. Повернення скарги не позбавляє права на повторне її подання.

Перебіг строку оскарження зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення.

Подання скарги не зупиняє дію оскаржуваної реєстраційної дії.

Як подати скаргу

Поштою: вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001.

Особисто:

вул. Євгена Сверстюка, 15 (1-й поверх, скринька для прийому скарг Офісу протидії рейдерству);

вул. Архітектора Городецького, 13;

пров. Рильський, 10, м. Київ.

Електронною поштою: [email protected], [email protected].

