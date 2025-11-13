  1. В Украине

Кабмин изменил порядок оценки наблюдательных советов государственных предприятий и обществ

13:37, 13 ноября 2025
Правительство дополнило действующий порядок нормой, согласно которой во время военного положения оценку работы наблюдательных советов будут осуществлять субъект управления или общее собрание.
Кабинет министров принял изменения в Порядок оценки деятельности наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству.

Постановление №1441 дополняет действующий Порядок новым пунктом 51. Согласно нему, на период военного положения оценку деятельности наблюдательных советов будут осуществлять субъект управления или общие собрания, в зависимости от структуры управления конкретного предприятия.

Это изменение внесено в документ, утвержденный постановлением Кабмина от 10 января 2025 года №12, который определяет механизм оценки работы наблюдательных советов и порядок их отчетности.

Кабинет Министров Украины

