Кабмін змінив порядок оцінювання наглядових рад державних підприємств та товариств

13:37, 13 листопада 2025
Уряд доповнив чинний порядок нормою, за якою під час воєнного стану оцінювання роботи наглядових рад здійснюватимуть суб’єкт управління або загальні збори.
Кабмін змінив порядок оцінювання наглядових рад державних підприємств та товариств
Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку оцінювання діяльності наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі.

Постанова №1441 доповнює чинний Порядок новим пунктом 51. Згідно з ним, на період воєнного стану оцінювання діяльності наглядових рад здійснюватимуть суб’єкт управління або загальні збори, залежно від структури управління конкретного підприємства.

Цю зміну внесено до документа, затвердженого постановою Кабміну від 10 січня 2025 року №12, який визначає механізм оцінювання роботи наглядових рад та порядок їхнього звітування.

Кабінет Міністрів України

