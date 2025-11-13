  1. В Украине

В Одесской области третьеклассница принесла в школу гранату, чтобы похвастаться — от взрыва пострадал мальчик

13:04, 13 ноября 2025
Учебную гранату ребенку дал родственник, а родители не проследили за тем, что девочка взяла из дома.
В Одесской области третьеклассница принесла в школу гранату, чтобы похвастаться — от взрыва пострадал мальчик
В Окнянском опорном заведении Подольского района Одесской области произошел взрыв учебной гранаты, которую в школу принесла 9-летняя ученица. Полицейские завершили проверку и направили в суд административные материалы в отношении ее матери.

По данным полиции, третьеклассница принесла в лицей учебную гранату, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо, после чего граната взорвалась.

Ребенок получил лишь незначительные царапины и не нуждался в медицинской помощи. Других пострадавших нет.

Как граната оказалась в школе

Правоохранители установили, что опасный предмет девочке дал родственник. Родители не проконтролировали, что именно ребенок взял из дома в школу.

В результате в отношении матери составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкция этой статьи предусматривает предупреждение или штраф до 1700 гривен.

Полицейские призывают взрослых не подвергать детей опасности своей безответственностью и поступками. Родителей просят быть внимательными к своим детям: следить за тем, где, как и с кем они проводят свободное время, а также рассказывать им об опасности, которую могут представлять неизвестные предметы, в которых может быть замаскировано взрывчатое вещество.

дети Одесса школа граната боеприпасы

