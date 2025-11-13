  1. В Україні

На Одещині третьокласниця принесла до школи гранату, щоб похизуватися — від вибуху постраждав хлопчик

13:04, 13 листопада 2025
Навчальну гранату дитині дав родич, а батьки не стежили за тим, що дівчинка взяла з дому.
На Одещині третьокласниця принесла до школи гранату, щоб похизуватися — від вибуху постраждав хлопчик
В Окнянському опорному закладі Подільського району Одещини стався вибух навчальної гранати, яку до школи принесла 9-річна учениця. Поліцейські завершили перевірку та скерували до суду адміністративні матеріали щодо її матері.

За даними поліції, третьокласниця принесла до ліцею навчальну гранату, щоб похизуватися перед однокласниками. Під час гри в коридорі один із хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце, після чого граната вибухнула.

Дитина отримала лише незначні подряпини й не потребувала медичної допомоги. Інших постраждалих немає.

Як граната опинилася в школі

Правоохоронці встановили, що небезпечний предмет дівчинці дав родич. Батьки не проконтролювали, що саме дитина взяла з дому до школи.

У результаті щодо матері складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Санкція цієї статті передбачає попередження або штраф до 1700 гривень.

Поліцейські закликають дорослих не наражати своєю безвідповідальною поведінкою та вчинками дітей на небезпеку. Батьків просять бути уважними до своїх дітей: стежити за тим, де, як і з ким вони проводять вільний час, а також розповідати їм про небезпеку, яку можуть становити невідомі предмети, у яких може бути замаскована вибухова речовина. 

