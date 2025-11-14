Изменение имени, фамилии или отчества — что нужно знать

Заявление об изменении имени подается в письменной форме лично заявителем при предъявлении паспорта гражданина Украины.

Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы изменения имени, фамилии или отчества.

Право на изменение имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица предусмотрено статьей 295 Гражданского кодекса Украины, согласно которой физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей.

Заявления об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) (далее — имени) граждан Украины, которые проживают на территории Украины, принимает, рассматривает, а также ведет их учет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту их проживания (на время действия военного положения в Украине граждане Украины могут подавать заявления в любой отдел ГРАГС Украины по месту их проживания или пребывания); заявления граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, — дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, в котором они состоят на постоянном консульском учете.

Заявление об изменении имени подается в письменной форме лично заявителем при предъявлении паспорта гражданина Украины, в случае когда заявитель проживает за границей — при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Срок рассмотрения заявления об изменении имени отделом государственной регистрации актов гражданского состояния составляет три месяца со дня его подачи. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца, с письменного разрешения руководителя соответствующего отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Заявление об изменении имени дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины рассматривается в шестимесячный срок со дня его подачи.

Срок рассмотрения заявления об изменении имени может быть приостановлен в случае необходимости восстановления и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Вместе с заявлением об изменении имени необходимо подать следующие документы:

свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае, когда заявитель состоит в браке);

свидетельство о расторжении брака (в случае, когда брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее изменялось;

фотография заявителя;

письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, подлинность подписи на котором нотариально удостоверена, о осведомленности заявителя об установленной законом ответственности за сообщение недостоверных сведений и необходимости обмена паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и других документов в случае изменения имени (ТОЛЬКО: в случае подачи заявления через представителя или направления по почте в случае, предусмотренном пунктом 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица);

квитанция об уплате государственной пошлины.

В Минюсте отмечают, что государственная регистрация изменения имени проводится только в отношении граждан Украины.

