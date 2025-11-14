  1. В Украине

Изменение имени, фамилии или отчества — что нужно знать

09:42, 14 ноября 2025
Заявление об изменении имени подается в письменной форме лично заявителем при предъявлении паспорта гражданина Украины.
Изменение имени, фамилии или отчества — что нужно знать
Фото: pzmrujust.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы изменения имени, фамилии или отчества.

Право на изменение имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица предусмотрено статьей 295 Гражданского кодекса Украины, согласно которой физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей.

Заявления об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) (далее — имени) граждан Украины, которые проживают на территории Украины, принимает, рассматривает, а также ведет их учет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту их проживания (на время действия военного положения в Украине граждане Украины могут подавать заявления в любой отдел ГРАГС Украины по месту их проживания или пребывания); заявления граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, — дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, в котором они состоят на постоянном консульском учете.

Заявление об изменении имени подается в письменной форме лично заявителем при предъявлении паспорта гражданина Украины, в случае когда заявитель проживает за границей — при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Срок рассмотрения заявления об изменении имени отделом государственной регистрации актов гражданского состояния составляет три месяца со дня его подачи. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца, с письменного разрешения руководителя соответствующего отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Заявление об изменении имени дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины рассматривается в шестимесячный срок со дня его подачи.

Срок рассмотрения заявления об изменении имени может быть приостановлен в случае необходимости восстановления и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Вместе с заявлением об изменении имени необходимо подать следующие документы:

  • свидетельство о рождении заявителя;
  • свидетельство о браке (в случае, когда заявитель состоит в браке);
  • свидетельство о расторжении брака (в случае, когда брак расторгнут);
  • свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);
  • свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее изменялось;
  • фотография заявителя;
  • письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, подлинность подписи на котором нотариально удостоверена, о осведомленности заявителя об установленной законом ответственности за сообщение недостоверных сведений и необходимости обмена паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и других документов в случае изменения имени (ТОЛЬКО: в случае подачи заявления через представителя или направления по почте в случае, предусмотренном пунктом 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица);
  • квитанция об уплате государственной пошлины.

В Минюсте отмечают, что государственная регистрация изменения имени проводится только в отношении граждан Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]