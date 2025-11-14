Зміна імені, прізвища чи по батькові — що потрібно знати

Заява про зміну імені подається в письмовій формі особисто заявником за умови пред'явлення паспорта громадянина України.

Фото: pzmrujust.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання зміни імені, прізвища чи по батькові.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.

Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання (на час дії воєнного стану в Україні громадяни України можуть подавати заяви до будь-якого відділу ДРАЦС України за місцем їхнього проживання або перебування); заяви громадян України, які постійно проживають за кордоном, - дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

Заява про зміну імені подається в письмовій формі особисто заявником за умови пред'явлення паспорта громадянина України, у разі коли заявник проживає за кордоном за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Термін розгляду заяви про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Строк розгляду заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Разом із заявою про зміну імені необхідно подати наступні документи:

- свідоцтво про народження заявника;

- свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

- свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо

воно було раніше змінено;

- фотокартка заявника;

- письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про обізнаність заявника щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені (ТІЛЬКИ: у разі подання заяви через представника або надіслання поштою у випадку, передбаченому пунктом 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи);

- квитанція про сплату державного мита.

У Мінюсті зазначають, що державна реєстрація зміни імені проводиться лише щодо громадян України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.