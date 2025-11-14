  1. В Украине

В Киевской области в квартире взорвалось зарядное устройство — пострадала семья с двумя детьми

07:00, 14 ноября 2025
Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Фото: ГСЧС
В селе Новоселки в Киевской области взорвалось зарядное устройство в квартире. В результате взрыва возник пожар. Об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что из-за взрыва пострадала семья с двумя детьми.

«Сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки», — заявили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.

В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии:

  • используйте только сертифицированные зарядные устройства и аккумуляторы;
  • не оставляйте технику на зарядке без присмотра, особенно ночью;
  • регулярно проверяйте, не имеют ли зарядные устройства повреждений;
  • генератор используйте только на открытом воздухе — угарный газ смертельно опасен;
  • не ставьте свечи возле легковоспламеняющихся материалов — для освещения лучше выбирать фонарики или лампы на батарейках.

ГСЧС

