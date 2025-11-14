В Киевской области в квартире взорвалось зарядное устройство — пострадала семья с двумя детьми
В селе Новоселки в Киевской области взорвалось зарядное устройство в квартире. В результате взрыва возник пожар. Об этом сообщила ГСЧС.
Отмечается, что из-за взрыва пострадала семья с двумя детьми.
«Сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки», — заявили в ГСЧС.
Спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.
Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии:
- используйте только сертифицированные зарядные устройства и аккумуляторы;
- не оставляйте технику на зарядке без присмотра, особенно ночью;
- регулярно проверяйте, не имеют ли зарядные устройства повреждений;
- генератор используйте только на открытом воздухе — угарный газ смертельно опасен;
- не ставьте свечи возле легковоспламеняющихся материалов — для освещения лучше выбирать фонарики или лампы на батарейках.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.