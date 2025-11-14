На Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій — постраждала родина з двома дітьми

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

В селі Новосілки на Київщині вибухнув зарядний пристрій у квартирі. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що через вибух постраждала родина з двома дітьми.

«Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки», – заявили в ДСНС.

Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

У ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії:

використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої та акумулятори;

не залишайте техніку на зарядці без нагляду, особливо вночі;

постійно перевіряйте чи не мають пошкоджень зарядні пристрої;

генератор використовуйте лише на відкритому повітрі — чадний газ смертельно небезпечний;

не ставте свічки біля легкозаймистих матеріалів — для освітлення краще обирати ліхтарики чи лампи на батарейках.

