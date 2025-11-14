На Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій — постраждала родина з двома дітьми
В селі Новосілки на Київщині вибухнув зарядний пристрій у квартирі. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Про це повідомила ДСНС.
Зазначається, що через вибух постраждала родина з двома дітьми.
«Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки», – заявили в ДСНС.
Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.
Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».
У ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії:
- використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої та акумулятори;
- не залишайте техніку на зарядці без нагляду, особливо вночі;
- постійно перевіряйте чи не мають пошкоджень зарядні пристрої;
- генератор використовуйте лише на відкритому повітрі — чадний газ смертельно небезпечний;
- не ставте свічки біля легкозаймистих матеріалів — для освітлення краще обирати ліхтарики чи лампи на батарейках.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.