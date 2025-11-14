  1. В Украине

Водителю, который потерял сознание и сбил двух женщин на Майдане Незалежности, назначили наказание

07:36, 14 ноября 2025
Трагедия произошла в октябре 2020 года на Майдане Незалежности.
Водителю, который потерял сознание и сбил двух женщин на Майдане Незалежности, назначили наказание
Шевченковский районный суд Киева признал 71-летнего водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели двух пешеходов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Трагедия произошла в октябре 2020 года на Майдане Незалежности. Водитель автомобиля Land Rover Discovery, проехав перекресток с улицей Крещатик, потерял сознание, выехал на тротуар возле Монумента Независимости и сбил двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте.

Еще три человека получили легкие телесные повреждения, а несколько автомобилей были повреждены неконтролируемой машиной.

Следствием установлено, что мужчина имел ряд медицинских противопоказаний, которые не позволяли ему управлять транспортным средством. Несмотря на это, он сел за руль, что и привело к трагедии.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

